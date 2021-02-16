今年大年初三正好是西洋情人節（2月14日），台北市長柯文哲在臉書PO出與夫人陳佩琪的合照，感謝她一路以來的支持，希望她能平平安安、健康快樂，甜喊「一起變成老公公與老婆婆」。昨（15）日陳佩琪則在臉書表示，本想不會有什麼情人節浪漫之類的了，後來發現柯文哲臉書寫了一段祝福給她，「這已經是他浪漫的極限了」。

從過去當醫生，到現在當市長，柯文哲表示，陳佩琪總是支持著他，自己早出晚歸、不說肉麻的話，但心中是感謝的。

柯文哲明白自己不是一個浪漫的人，願望就是陳佩琪能平平安安、健康快樂，這樣就好。除了祝陳佩琪情人節快樂外，柯文哲也喊話，「謝謝我的另一半」「一起變成老公公與老婆婆」。

柯文哲透過臉書甜喊，「一起變成老公公與老婆婆」，陳佩琪稱這已是他浪漫的極限了。（圖／摘自陳佩琪臉書）

陳佩琪則透露，情人節當天柯文哲忙到晚上10點多才回家，本想不會有什麼浪漫情節，於是把電腦關了睡覺去，順便瀏覽一下他臉書，才發現柯文哲有寫一段祝福她情人節快樂的話，並說「這已經是他浪漫的極限了」。

談到兩人互動，陳佩琪說，有時柯文哲看著兩人年輕時的相片，會忍不住感嘆歲月催人老，對比現在，常對她說「啊！原來妳也老了」。陳佩琪則回，人會變老是當然，優雅的變老，很正常啊，「我這種年紀，就該有這種年紀的樣子」。

(中時新聞網)