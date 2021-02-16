「颱風」（Typhoon）戰機

歐洲戰機（Eurofighter）最近在官網上傳了旗下《歐洲戰機世界（Eurofighter World）》雜誌的最新一期。而在雜誌的最後一頁，出現了「颱風」（Typhoon）戰機有趣的圖像，顯示它展現驚人的「野獸模式」（Beast Mode）。

據《航空家》（Aviationist）網報導，在這圖像中，「颱風」掛載了14枚「流星」（Meteor）主動雷達導引超視距空對空飛彈，還有2枚IRIS-T紅外線短程空對空飛彈。而機身中心線懸掛位置上，則有外部油箱。

而能達成這不可能的配置，是靠在內部掛架上加了複合掛架，這是先前從未公開展示的。至今實際戰機上所看到的唯一多軌發射器，可以用來搭載3枚空射式「硫磺」（Brimstone）飛彈。相對的，電腦生成的影像和模型卻顯示，有雙掛架能搭載鋪路（Paveway）型導引炸彈和「聯合直攻彈藥」（JDAM），而另一個掛架則能搭載4枚SPEAR 3（Select Precision Effects At Range Capability 3）空對面飛彈。

「颱風」（Typhoon）戰機的「野獸模式」（Beast Mode）。（歐洲戰機/Eurofighter）

就現有的公開資料看來，油箱約1,000公升，1枚重190公斤的「流星」有14枚，而1枚重89公斤的 IRIS-T有兩枚，就快要達4,000公斤了。儘管「颱風」對重武裝並不陌生，例如，在2011年英國「皇家國際航空展」（RIAT）中，它就曾全副武裝，掛載了飛彈，炸彈和外部油箱。但除了重量外，還有許多因素可能影響這多達14枚「流星」飛彈的配置。

就算「颱風」真採用了這配置，也並不意味在作戰任務中真會如此。例如，兩個飛彈複合掛架最後可能被兩個外部油箱取代。畢竟現今鮮少看到「颱風」只攜帶1個油箱，或根本不帶油箱的。

不過，話說回來，要是「颱風」扮演「飛彈/炸彈卡車」的新角色，以支援F-35戰機，或是未來的「暴風」（Tempest）等6代戰機，類似美國空軍F-15EX和F-35搭檔一樣，那就說得通了。由於5、6代戰機講究隱形性能，被迫將武器往內收，而這限制了武器的數量和大小。而「颱風」可以在安全距離外跟著隱形戰機，等隱形戰機透過資料鏈傳回目標資料和指示後，它就能發動攻擊。

(中時新聞網)