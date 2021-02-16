小孩紅包怎麼打理？國泰世華銀行16日建議父母可替子女開立存款帳戶，從小建立理財觀念，且可設定三個六年的階段性理財目標，搭配定期定額投資基金，可有紀律的替小孩累積出教育基金及實現夢想的第一桶金。

國泰人壽則建議，目前美元相對低點，可考慮美元理財型保單，六年繳費，20年後資金約可放大為1.5倍，可作為人生預備金；亦或趁年輕時，保費較便宜，規畫更完整的醫療保障。

農曆假期結束，民眾除了要返回工作崗位，年前從銀行提出去用來發紅包的現金，也會陸續回到金融機構，而不少父母會考慮替子女理財。

國泰世華銀建議，父母可用壓歲錢為孩子未來預作準備，確保資金長期累積、不任意挪動，隨著時間產生複利效果，而紅包理財可有二大策略，一是設定三個六年的階段性理財目標，即切成學齡前的0-6歲、小學期為7-12歲、國高中期為13-18歲，再依不同階段分配教育資金，達成目標。

如小學期學費相對學齡前低，家庭收入與可支配所得增加，可加碼定期定額投資，加速資產累積的速度。中學時期，孩子距離接受高等教育的時間已近，在投資策略上須以穩健為主。

第二項策略是定期定額建立教育基金的投資配置，透過定期定額投資基金，如選擇平衡型基金，或一部分投資具成長趨勢的股票型基金，另一部分搭配「收益或保本型」基金降低風險，力求為小孩存下一桶夢想金。

國壽則建議，現在美元相對低點，可由美元理財型保單入手，以15歲男性，投保國壽祿美滿利率變動型美元終身壽險為例，保額1萬美元，6年期，年繳保費不到新台幣2萬元，預計20年後，投入資金可放大1.5倍，待人生階段轉換時，可當預備金使用。

保障方面，大部分在求學階段的小孩，持有的保障相對較少，或僅有基礎的醫療保障，國壽建議，可透過組合式保單來做全面性的規劃，在配置時可參考國人平均住院天數、手術費用等，另外罹患癌症年輕化，建議家長可替小孩建構全方位的保障防護網，若擔心預算不足，可先以定期險搭配附約方式規劃，用較少的保費換取較大的保障。

(工商 )