一般家庭民眾可以卜求小型錢蟾來祈求財運。（謝明俊攝）

民眾紛紛前來龍鳳宮向媽祖求取平安龜。（謝明俊攝）

竹南后厝龍鳳宮大年初五上午舉行擲龜王活動。（謝明俊攝）

立委陳超明及夫人吳麗利、縣議員陳碧華等政要齊聚龍鳳宮共襄盛舉。（謝明俊攝）

縣議員陳碧華、竹南鎮代會主席何秀綿、龍鳳宮副主委葉倍境等大年初五前來共襄盛舉。（謝明俊攝）

竹南后厝龍鳳宮每年春節都會舉辦擲龜王活動，由信眾向媽祖卜笅請准後請回平安龜，可保佑未來一年平安賺大錢，今年的龜王又由同一家民營科技公司所擲中，大年初五，廟方特別舉行擲龜王活動開幕式，包括立委陳超明及夫人吳麗利、縣議員陳碧華、鎮代會主席何秀綿等地方政要都到場共襄盛舉，祈求地方平安多福。

龍鳳宮擲龜王活動源自於早年大陸媽祖信仰，龍鳳宮在竹南鎮后厝地方成立後，一直是龍鳳宮知名過年傳統習俗之一，除了擲龜王外，廟方還會準備過七星橋等儀式，供所有信眾在過年期間消災解厄，並祈求未來一年的平安福氣賺大錢。

過去龍鳳宮的擲龜王活動，最早時的平安龜是以紅龜粿所做成，但後來因家庭成員減少，年輕輩對吃紅龜粿興趣不如以前，所以廟方將紅龜粿改成白米包，因米龜還願時需加成返還，米龜越做越大，搬運費力，為了節省體積及搬運方便，後來才改成錢龜。

龍鳳宫管理委員陳美月解說擲龜王的過程，不論公司行號或是家庭個人，都可向媽祖卜笅求取平安龜，信眾可先向媽姐指名想要請回供奉的平安龜後，以卜杯請示媽祖可否，如果獲得聖杯就代表媽祖准許，再將平安龜帶至香爐過火後，就可帶回公司或家裡供奉，次年，如果有請回新平安龜後，可以直接上告媽祖後，就直接打開舊平安龜，處理裡面現金。

大年初五，龍鳳宮舉行媽姐文化祭活動中的最大活動擲龜王，包括出身竹南的立委陳超明與夫人吳麗利、縣議員陳碧華、鎮代會主席何秀綿等地方政要都到場共襄盛舉，並祈求地方平安福氣滿滿。

(中時 )