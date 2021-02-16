過年期間有一家人到墾丁出遊，身上近4萬元現金竟然不翼而飛，原本以為遇上扒手，心情鬱卒到極點，豈料突然接到一通「神秘電話」，讓這家人瞬間從地獄飛升到天堂，也再度證實了台灣最美的風景是人情！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》PO感謝文，表示過年期間載著堂哥一家人、朋友去墾丁玩3天，豈料昨（15日）晚堂哥發現身上3、4萬原現金不見了，一行人心情大受影響、鬱卒到極點，連忙回想可能掉在哪裡，甚至猜測是逛墾丁大街遇上扒手。

不過今天他們接到一通「貴人電話」，讓他們瞬間從地獄飛升到天堂，原來致電的是一家賽車場業者，對方直接表明撿到現金，把錢送往派出所後還主動調閱監視錄影，發現他們是失主，還翻通聯紀錄找出電話號碼致電通知。

原PO表示：「非常感謝恐龍賽車場的全體同仁，謝謝你們主動找監視器還跟我們聯絡，讓我們有驚無險！」而賽車場業者也在粉專謙虛表示：「拾獲金額不小，遺失的人一定很緊張，還好最後有找到失主，也感謝遊客們拾金不昧，值得學習！」。

文章曝光後，引爆網友們瘋狂按讚留言：「去墾丁還不玩爆這家」、「好店家，下次一定支持」、「好棒，都是有褔氣的人」、「這家場地和工作人員都很棒，不用大家推就已經是必爆滿店家了」、「掉錢真的很鬱卒！還好失而復得！員工素質很好」。

(中時新聞網)