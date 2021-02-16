遊客反應，這次的景色和以往不同，身旁多了許多鞭炮殘骸。（陳彩玲攝）

遊客反應，這次的景色和以往不同，身旁多了許多鞭炮殘骸。（陳彩玲攝）

年節期間，民眾時常施放煙火營造歡慶氛圍，基隆市中山區外木山沙灘至章魚游泳池一帶，卻留有許多鞭炮殘骸無人清理，遊客在圍牆旁欣賞海景同時，身旁環繞垃圾，直呼感覺很差，此外，附近山林遍野，十年多前曾發生火燒山意外，附近居民皆希望，民眾不要在此處施放煙火，怕再次引發火警。

連假最後一天，許多遊客紛紛把握最後遊玩時間，到基隆看海放鬆心情，16日早上外木山人山人海，但有遊客反應，這次的景色和以往不同，身旁多了許多鞭炮殘骸，雖然看著海景但感覺很差，相當煞風景，他認為，章魚游泳池一帶到了晚上無人管理，才會有這類狀況，盼民眾施放完煙火應該發揮公德心，把垃圾帶走，市府也能找相關權責單位進行控管，並盡速將環境恢復原狀。

鐘姓遊客也指出，15日晚上11點多在外木山的咖啡廳看海景時，一直能聽見煙火聲響，就怕一個不小心沖天炮從沙灘飛來，引發意外；中山區內寮里長岩福坤表示，2008年跨年夜有民眾在外木山施放煙火，不幸發生火燒山意外，消防人員花了近1小時才把火勢撲滅，附近居民都希望，民眾不要在此處施放煙火，擔心住家不幸遭殃。

對此，環保局說，民眾若隨意亂丟垃圾，將依違反廢棄物清理法告發，裁處1200元到6000元，並呼籲民眾歡樂後還是要記得收拾以免受罰；市議員張秉鈞指出，過年期間從早到晚鞭炮聲不斷，不僅造成噪音，也有許多民眾反映，各地留下許多鞭炮垃圾，雖然過年放鞭炮是傳統習俗，但民眾需自覺將垃圾帶走，表現個人的優良素質，也不造成清潔人員困擾。

(中時 )