國民黨立委李德維今日表示，民進黨這幾年不斷大內宣，說台灣跟世界各國關係史上最好，結果現在新冠肺炎疫苗取得進度嚴重落後，日本2月17日就能施打疫苗，香港3月初開始接種，未來台灣疫情解禁的進度，勢必落後世界各國，等到國際開放，恐被孤立在外。

衛福部長陳時中今日指出，台灣已取得20多萬劑AZ疫苗，目前正在填報相關資料，疫情監測組組長周志浩說，COVAX告知，台灣完成某些文件後就可配送。

李德維表示，20萬劑何時能拿到？哪類人優先施打？完整進度為何？陳時中都沒有講清楚，這段時間唯一給的明確答案，只有不接受中國疫苗。但如果中國疫苗經過科學認證沒有問題，為什麼不能打？

李德維表示，若台灣能取得歐美藥廠的疫苗，大家也沒話說，但現實的狀況就是拿不到，從中國疫苗事件可以看出，執政黨嘴巴上說防疫無藍綠，疫苗卻分國界，將意識型態凌駕於公共衛生之上，難道疫苗的國籍比台灣人的健康重要？

李德維表示，英國已有1500萬人接種新冠肺炎疫苗，日本在2月14日就已批准美國輝瑞藥廠生產的疫苗，明天就要給醫護人員優先接種，而中國更早在去年底就開始施打，疫苗根本不缺，現在已經可以安排到各社區替民眾接種疫苗。

李德維指出，台灣因為國人同心，願意配合戴口罩，所以疫情控制得不錯，但未來若疫苗取得及施打進度落後世界各國，等到疫情趨緩，國際往來開放時，台灣到時恐被孤立在外，不論是國際旅遊、商務來往， 都會慢人家一步，從經濟發展上來看，是很嚴重的危機。

(中時 )