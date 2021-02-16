今年春節長假受惠天公作美，劍湖山（5701）世界重金打造全國唯一的超級大金牛，以及展現「花現劍湖山」的新景象，加上春節期間加碼祭出15歲以下免費入園，吸引遊客爭相到劍湖山賞花、看金牛、體驗全台最大釣魚場等新設施，預估今年春節遊園人數大幅成長約6成！

劍湖山表示，自即日起至3月1日劍湖山的優惠活動，包含門票499元(原價899元)享有總值700元以上的超值享樂券，內容包括體驗最大型科技釣魚新設施，並唯一結合附近咖啡園、玫瑰園、酒廠、毛巾廠、醬油廠等著名觀光工廠，推出市場最豐富且優惠的促銷活動。

壽星優惠專案，2月當月壽星299元、當日壽星1元；配合35週年，只要是35歲 (1986年出生)的遊客，入園優惠價只要350元。

至於新設施方面，除了花卉景觀，全台灣面積最大之體感互動釣魚遊戲，即日起至3月1日止，現場購票體驗還有機會參加抽大獎活動，歡迎遊客趕快到劍湖山世界賞花、打卡、體驗新設施。

(工商 )