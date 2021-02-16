凱渥（Catwalk）經紀公司15日初四迎財神，舉行新春團拜的開工儀式，因應疫情減少群聚，由凱渥集團董事長吳鋒率領集團員工進行內部開工儀式，長年旅外超模唐熒霜（Gia）、名模王心恬、藝人李沛旭、大久保麻梨子、 路嘉欣、趙逸嵐（小八）、林輝瑝、張誌軒、夏浦洋、林煥鈞、陳峻廷、張傑驊參與走春拜年。

董事長吳鋒應景戴上牛角帽出席，率領凱渥大家庭一同祈求，能夠在金牛年帶領大家突破疫情牛轉錢坤，共創事業新高峰，團拜的過程中香爐還一度燃起紅火旺到發爐，也意味著取得牛年好兆頭，在結束開工儀式後董事長吳鋒一一發放紅包共享喜氣時，藝人模特們除了相互恭祝賀詞，也紛紛展現自己最逗趣牛頭姿勢，而現場另一頭則準備蛋糕給予董事長吳鋒生日驚喜。

讓今年開工現場可以說是喜上加喜，相較以往雖然較為簡單但現場溫馨感倍增，遠在新加坡的李銘順與范文芳，雖無法來台參與開工儀式，也在新加坡同步進行喜氣洋洋的開工團拜儀式。在大陸搶先進組開工的凱渥藝人林柏叡，在年初三就隨著《蒼蘭訣》劇組進行開機儀式，同時也隔海與台灣粉絲恭祝拜年，由愛奇藝出品的《蒼蘭訣》前置耗時近三年、近五千套服裝大規模打造的古裝仙俠劇《蒼蘭訣》，其中林柏叡將與虞書欣、王鶴棣一同主演，更是二度挑戰古裝劇，官宣消息一出大量粉絲觀眾紛紛敲碗期待。

李銘順、范文芳隔海團拜。（凱渥提供）

凱渥董事長吳鋒發放紅包，左起為張誌軒、林煥鈞、林輝瑝、吳鋒、夏浦洋、張傑驊、陳峻廷。（凱渥提供）

凱渥董事長吳鋒（左三）生日，Gia唐熒霜（左起）、路嘉欣、林煥鈞、鄭傑驊、林輝瑝送蛋糕慶生。（凱渥提供）

林柏叡演出《蒼蘭訣》劇組開機。（凱渥提供）

(中時 )