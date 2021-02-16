明天是農曆新年假期後第一個上班日，也是台股開紅盤交易日。台股2月5日封關迄今，期間美股道瓊工業指數上漲310.16點，東京股市1990年來首度收在3萬點之上，均有助牛年台股新春開紅盤表現。

農曆鼠年封關台股收在15802.4點，鼠年集中市場上漲3683.69點，漲幅約30.4%；封關日市值新台幣48.15兆元，較豬年增加11.37兆元。

美股道瓊工業指數收在31458.4點，較2月5日的31148.24點上漲310.16點。

台積電農曆年封關日收在632元，農曆年假期間，美股仍有交易，台積電美國存託憑證（ADR）較台積電股票溢價約新台幣143元，有利明天股價表現。

東京股市方面，日本預計17日起讓醫療專業人員接種疫苗，在市場預期商業復甦的樂觀心理帶動下，日經225指數15日收盤大漲564.08點，或1.91%，來到30084.15點，創1990年以來收盤高點。

此外，農曆新年台股封關期間，美國西德州原油突破60美元大關，與原油連動的指數股票型基金（ETF）、塑化類股，都值得留意。

宏遠投顧指出，1月中下旬到2月初台股修正之後，想賣的人都已賣出，即使封關當週5天台股上漲664點，但因農曆年假期美股仍然上漲，尤其費半指數及台積電美國存託憑證（ADR）大漲，預期將有利於台股過年後的開紅盤行情。

不過，宏遠投顧認為，部分個股股價在封關前若已大漲過，即使開紅盤仍有上漲的可能，但是選股仍需謹慎。

宏遠投顧表示，近期台積電會因英特爾（Intel）不委外代工新進產品而失去大漲的動能，且因許多散戶搶在高檔區、外資賣超，短線高點會有一些套牢賣壓；但在國內ETF及政府基金護盤，且因農曆期間台積電ADR上漲，台積電股價在開紅盤有機會強勢表現。（編輯：鄭雪文）1100216

(中央社)