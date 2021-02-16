小嫻去年獻聲恆春餐廳打工換宿，體驗全新人生，點餐、洗碗盤、做菜、煮咖啡等工作樣樣來，同時，小嫻也因潛水而與金剛（李信樵）擦出愛火，兩人在去年8月認愛後，戀愛ing的小倆口感情甜蜜蜜，2人也大多在屏東享受生活，假日則會到恆春夜市擺攤賣手鍊和雞翅，而近期適逢新春，小嫻和金剛也一起到墾丁大街擺攤賣雞翅，開賣不到2小時就完售，讓小嫻開心說：「謝謝大家來捧場 好吃不好吃要說嘿」。

小嫻、金剛昨下午現身墾丁大街擺攤賣雞翅，親民的小嫻也大方開直播，開心分享銷售過程，期間有不少民眾要求拍照，小嫻、金剛都來者不拒，人氣超夯，雞翅開賣不到2小時就全部賣光，小嫻事後開心發文說：「第一次在墾丁大街擺攤，7:30之前全部完售 謝謝大家來捧場 好吃不好吃要說嘿 您的意見是我們進步的力量」。

金剛事後曬出嘟嘴愛心貼圖回應，許多網友也分享合照，大讚小嫻和金剛很親民「剛剛跟小嫻拍照，本人超美超可愛的」、「昨天看到你們，超親民 小嫻好漂亮」、「小嫺跟金剛好親民誒」、「幸福滿滿」。

其實小嫻在去年底發文透露在恆春夜市擺攤賣手鍊時，她還一度被質疑經濟狀況，事後小嫻也發文強調，到夜市擺攤是她很想解鎖的成就，至於外界關心的經濟狀況，她也大方說：「我平常花費不多，不會亂請客，也不會買奢侈品，之前也有儲蓄的習慣唷 有工作來我也是很珍惜的喔！」小倆口相當享受擺攤人生，也讓外界見到明星私底下親民的一面。

(中時新聞網)