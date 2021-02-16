為因應各產業年節後缺工，提供市民謀職機會，台南市政府勞工局在春節後，分別在永康區、西港區、新市區及新營區等地辦理5場系列徵才活動，共有48家廠商提供超過2300個工作機會，年後想換個好頭路的民眾可把握機會。

農曆春節連假結束，各產業也陸續復工，人力需求再度浮現，南市府勞工局盤點業者職缺，一開春就舉辦徵才，這個禮拜在18日、19日分別在永康區東橋里活動中心、西港區南海埔境主公殿1樓展開；下周則是23日在永康區六合里活動中心，25日在新市區三里聯合活動中心、新營區南紙里活動中心同步展開。

這次參與徵才的廠商涵蓋科技、傳產及服務業，包括群創光電、瀚宇彩晶、艾爾斯半導體、華新麗華、華新科技、豐華升技、華宏新技、爭鮮、全聯、小北百貨等知名企業，提供門市儲備幹部、技術員、作業員、倉管員、工程師、客服專員、設計專員、安檢員、機械繪圖、職業安全衛生管理人員等職缺，不乏月收入近50K的工作，提供求職者面試。

勞工局除辦理徵才活動，協助市民就業外，也提供CPAS職業適性診斷測驗及深度就業諮詢服務，若民眾想了解未來尋職方向，或者在求職時遇到瓶頸、障礙，都可以預約職涯諮詢服務，完全免費，可就近至勞工局職訓就服中心所屬各就服台洽詢。

(中時 )