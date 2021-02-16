一位男網友在臉書上抱怨，年假期間欲將車停回租用的機械停車場，卻發現有陌生車輛不請自來，擅自停在他租用的停車格，甚至未留下聯繫電話，讓他相當錯愕，文章曝光網路後，不少網友紛紛出招反制，要原PO「把車降下去，貼一張維修中」。

一位男網友今（16）日在臉書社團《爆怨公社》發文，標題寫下「過年期間，亂象真多」，仔細一看圖片才發現，男網友所租用的地下機械停車位，竟停放著陌生的車輛，不僅未經同意借停，也未留下電話以供聯繫。男網友在過年期間遇上這樣的事，無奈地說「買車位的、租車位的都是傻子，只有你最聰明」。

文章發布網路後，不少網友在留言區喊罵，甚至想出許多創意招式反制，「都這樣了，就把車子停在前面吧」、「頂起來斷電」、「把他升上去，斷電」；也有網友推測大概是「自以為跟你很熟」的鄰居，遇上來訪友人車輛沒地方停，便決定暫停你的車位。

留言區更出現另一位苦主網友透露，他租用的車位在B1，並不常使用，有一次遇上B2停車場機械維修，管理員先前完全沒知會，直接張貼公告請B2住戶可以借停他的車位，更說當下看到自己租的車位已停放車輛，瞬間感到「暴怒」。

而因停車所鬧出的糾紛相當常見，桃園一位張先生15日開車返家時，家門前橫放一輛銀色的Yaris，擋去車庫入口將近三分之一，同樣臨停車主也未留下聯絡資訊，張先生遂用超完美的倒車技巧，在不擦撞對方車身的前提下，將車身以垂直方式緊密地貼合Yaris車頭，「夾車」的畫面曝光後，引起網友狂讚。據悉，事後Yaris車主也現身向張先生三度道歉，此事件才告一段落。

(中時新聞網)