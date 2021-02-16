雲林縣北港朝天宮和嘉義縣新港奉天宮在大年初四抽國運籤，預測今年運勢，令人驚訝的是，兩間宮廟媽祖都神奇抽中同一支「癸酉」籤。對此，易經命理師高煜霖分析指出，抽同一支的情況「實屬少見」。籤詩典故「老鼠精亂宋朝」，恐在提醒當權者，可能有人在「假傳聖旨」，營私舞弊，或「借位化身」，擾亂朝綱秩序。

高煜霖16日在臉書貼文指出，這第59首籤，「辛酉」籤詩內容是：「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時。此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。籤詩典故是「老鼠精亂宋朝」，有五隻老鼠，幻化成宋朝包括皇帝、宰相…等重要人物，擾亂朝綱；包拯即上奏玉帝，玉帝即賜玉面金貓抓鼠，化解紛亂。籤詩大意上是指，「有心做好事，就不要想太多，趁早做，欲求功名，正是時候；沒有錢幫人，可以出力，求功名堅持對的方向，終會獲得成功之意」。

雲林縣北港朝天宮和嘉義縣新港奉天宮在大年初四抽國運籤，預測今年運勢，出現巧合，兩間宮廟媽祖都神奇抽中同一支「癸酉」籤。(圖/中天新聞畫面)

高煜霖說，值得推敲的是，籤詩典故「老鼠精亂宋朝」，恐在提醒當權者，可能有人在「假傳聖旨」，營私舞弊，推動不當政策；或「借位化身」，擾亂朝綱秩序。簡單說，上至總統、院長，至部會各級主官，內部有「類機要」之類身分位階的人，揣摩上意，推動不當政策或法案，而超前部屬，欲從中合法獲利。

又或是，這些主官的重要下屬，藉勢藉端，用七迴八轉策略，乾坤大挪移，將重要物資（品），轉換成有價憑證，或資產、資金的概念。另外，「借位化身」意指，典故裡的老鼠，幻化成皇帝、宰相…等重要人物，耀武揚威，擾亂朝綱秩序，讓官員們無所適從。猶如「神界」在加重語氣，提醒「人界」，不要再杞人憂天了，做不來的事，人也無法改變；做該做的事，終會獲得成果。

雲林縣北港朝天宮國運籤，強調以和為貴改善運勢。（圖/本報資料照，張朝欣攝）

他解釋，用現在的角度解讀，可能有人「表態」要爭取，國家這些重要的位子，為了提高聲量，吸引眼球，突顯差異化，時常發表「逆爆點」政策話題。

簡單來說，欲選總統、黨主席，或政治上重要的職位的人，提出與政策相左的話題，要吸引另一群人，卻讓另一部份人誤會，「這樣可以嗎？」疑惑的概念。他強調，不論「假傳聖旨」，或是「借位化身」，有的話，建議這些人，在端午節前安分一點，太過了，今年中旬過後，恐將被曝光、現形、淘汰。

(中時新聞網)