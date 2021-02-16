年假享受的好天氣，開工日有變化！國健署表示，根據中央氣象局氣象預報資料顯示，年後上班日（17日）因大陸冷氣團南下，各地氣溫將明顯下降，這波冷氣團將持續影響至19日清晨，在此期間北部及東北部感受偏冷並有局部短暫雨，其他地區早晚也冷，西半部日夜溫差大。

國健署提醒，民眾注意保暖，特別是長者、三高及心血管疾病患者，務必做好防寒措施，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病之急性發作，千萬別輕忽低溫對身體健康的影響！

面對低溫來襲，在氣溫驟降之情境，國健署舉例，例如早晨起床離開被窩、由溫暖的室內走至寒冷的室外、日夜溫差大的地區等，應特別注意保暖，避免溫差過大，導致身體不適。外出時，更要注意頭頸部及四肢末端的保暖，除了帽子、口罩、手套及保暖衣物不可少，如遇上雨天溼冷，亦須防止鞋襪潮濕，避免足部凍傷。

國健署說，當氣溫降低或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對於有三高的病人包括糖尿病、高血壓、高血脂影響不容小覷！提醒三高及心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。

國健署賈淑麗代理署長提醒，民眾如發現自己或親友出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能就是心臟病急性發作；或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆，應儘速就醫，避免錯失黃金治療期！

(工商 )