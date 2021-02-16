雲林縣退休警察林啟信（右）發送六房媽祖金幣還願祈福，國民黨主席江啟臣（前右四）讚揚廣結善緣。（張朝欣攝）

去年退休的鐵路警察局雲林縣斗六派出所所長林啟信，5年前兒子赴美國維吉尼亞軍校深造，加上六房媽祖駐駕家鄉斗南鎮，因此向媽祖祈求兒子平安順利，並發願每年大年初五發送六房媽祖金幣，5年來已發送超過8000枚，16日前來參拜的國民黨主席江啟臣也獲贈1枚，讚揚林啟信廣結善緣。

林啟信從小就是虔誠的六房媽祖信徒，後來擔任鐵路警察，曾經歷過火車出軌危及派出所、鐵軌上搶救老翁等各種狀況，他都安然度過，因此更深信媽祖的庇佑，虔誠供奉媽祖。

5年多前林啟信就讀軍校的兒子因成績優異，由國家送至美國維吉尼亞軍校深造，剛好六房媽祖選在斗南家鄉駐駕，他認為這是媽祖冥冥之中的安排，決定打造六房媽祖金幣分贈給大家，祈求媽祖保佑兒子平安順利。

林啟信今年共打造1000多枚金幣，16日在雲林縣土庫鎮六房媽紅壇發送，同時不忘進行鐵路交通安全宣導，一大早就有許多民眾前來排隊，剛好國民黨主席江啟臣、雲林縣長張麗善等人也來參拜媽祖，獲贈金幣時都很開心，讚揚林啟信廣結善緣。

林啟信表示，媽祖非常靈驗，去年疫情暴發後，他非常擔心在敦睦鑑隊的兒子，不斷祈求媽祖保佑，結果兒子很平安順利，全家也很和樂，因此退休後仍堅持發送金幣與大家結緣。

前來領取金幣的吳姓民眾說，林啟信每年都會在六房媽紅壇發送金幣，由於六房媽是每年經擲筊由爐主輪流設紅壇供奉，每年地點都不一樣，他都會特地前來，因為他認為這份善心來自於林啟信對於家人與大眾的關懷，非常殊勝難得。

(中時 )