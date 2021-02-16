基隆市政府優化「基隆青年夢工場」網站功能，持續給予青年創業各階段需要的資源與支持。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府推動109年度青孵計畫，補助11家在地創業青年，也透過SBIR計畫及圓夢貸款等計畫，鼓勵在地企業創新研發、拓展商機，並架設「基隆青年夢工場」網站，整合中央及地方資源，提供各階段創業資源與資訊，近期實施5大優化功能，將持續給予青年創業各階段需要的資源與支持。

基隆市長林右昌說，為激勵在地青年投入創業，109年度青孵計畫補助11家在地創業青年，適時提供創業營運補助金，也透過SBIR計畫及圓夢貸款等計畫，鼓勵在地企業創新研發、拓展商機，從2016年到2020年總計已協助業者金額達6千3百多萬元。

產業發展處長黃健峰表示，青年創業不易，盡管新冠疫情來勢洶洶，仍堅持協助在地青年將理想付諸行動，因此特別優化專屬網站「基隆青年夢工場」，包括網頁設置「最新消息」、「找資金」、「逛課程」、「青年暖暖包」、「輔導個案」及「聯絡我們」等功能，透過單一窗口將資源集中，能更快、更便利獲得公部門最新的創業資金及資源等訊息，以及創業課程等相關實用資訊，讓青年朋友安心築夢、永續經營事業。

產發處指出，網站優化後，能隨時得知中央及本市最新相關創業資金補助方案、各項資源，如創業金補助、青創貸款及利息補貼等相關資訊及聯絡窗口，也能在網上找到本市成功創業廠商案例，此外，若有任何問題，也可在網頁上留下；未來市府將陸續開辦創業知識課程，積極規畫青年空間基地，提升青年創業能量。

(中時 )