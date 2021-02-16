港股16日開市，三大指數全線飄紅，其中恒生指數收漲1.90％，收在30746.66點，創近2年半新高；國企指數漲1.31％、紅籌指數漲1.84％。值得注意的是，涵蓋眾多中國新經濟個股的恆生科技指數收盤大漲2.72％，並創下歷史新高紀錄。

受春節期間大陸電影票房遠超預期的刺激，港股影視娛樂股大漲，阿里影業收漲34.58％，IMAX中國收漲31.14％，貓眼娛樂收漲9.55％。

大陸春節檔已過四天，總票房突破60億元(人民幣，下同)，並且首次創造連續四天票房超10億的紀錄。據貓眼最新資料顯示，《你好，李煥英》累計票房突破20億元，《唐探3》總票房已超32億元。

比特幣再創歷史新高，一度升至50000美元／枚上方，市值超9200億美元，體量和騰訊的市值相當。帶動港股區塊鏈板塊持續走強，歐科雲鏈漲近52％，火幣集體漲超37％，國美零售漲近34％，BC科技集團漲近16％。

港股「三桶油」強勢，領漲藍籌，中國石油漲13.17％，中國海洋石油漲9.35％，中國石油化工股份漲8.14％。

美東時間週一，國際油價收漲超1％，美油期貨突破60美元關口。美國德克薩斯州冷凍氣候導致油井關閉，全球供應節進一步收緊，擔心美國刺激計畫通過後需求增加，國際油價繼續上漲至13個月來最高。

(旺報 )