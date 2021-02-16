反艦導彈貫穿「實驗1號」，留下直徑超過1米的貫通大洞。(圖/擷自多維)

美國海軍羅斯福號和尼米茲號兩個航母艦隊，除夕前在南海進行聯合演習持續威嚇中國。但中國亦釋出反艦導彈攻擊萬噸級船艦照片，反制美艦機頻繁進入南海活動，炫耀武力的行動，並稱美國在南海的軍事活動是不利於地區的和平穩定。

據陸媒報導，2020年7月6日退役的中國海軍2萬噸綜合補給艦「鄱陽湖」艦，同年9月底被當做靶艦而連續受到反艦導彈攻擊。演習後，專家對反艦導彈攻擊效果進行評估，從鄱陽湖艦損傷推測，該艦至少命中5發惰性反艦導彈，惰性反艦導彈簡單來說就是沒裝彈頭，被攻擊船艦只會留下彈孔，但是不致於擊沉，主要是看反艦導彈的打擊效果。但是，即使沒有彈頭，仍然有沒燒完的燃料，會產生縱火效應。從鄱陽湖艦的體積看，這次攻擊演練很可能被用來模擬航母或兩棲攻擊艦。

海軍「鄱陽湖」艦是大陸第一代綜合補給艦（718工程）的第一艘艦艇，原來在東海艦隊某作戰支援艦支隊服役，原名「豐倉」號，舷號曾經用過X615、東運615等。「鄱陽湖」艦1976年在大連建造；1979年12月16日正式服役；1980年5月，參加580任務；2020年6月1日，被命名為「鄱陽湖」艦。從視頻畫面中看出「鄱陽湖」補給艦遭攻擊後受損的部分基本都是水線干舷的上部和艦橋的部分，沒有看到水線下面有非常明顯的損傷，可以看出是反艦導彈傑作。

另外一艘靶艦是測量船——遠望4號，遠望4號服役近30年，退役成為反艦彈道導彈的試驗靶艦，被稱為「實驗1號」。「實驗1號」的噸位只有大型航母的八分之一，為了讓試驗結果更為準確，還專門在甲板和艦橋的前後焊接了多組角反射器，模擬航母雷達的信號特徵。實驗時，導彈也是沒有戰鬥部，但是仍然貫穿了「實驗1號」，留下一個直徑超過1米的貫通大洞，威力巨大，海水迅速湧入艦體。

針對於美軍雙航母在南海的軍事活動，大陸外交部發言人汪文斌表示，美國頻繁派艦機進入南海活動，炫耀武力，不利於地區的和平穩定。中國將繼續採取必要措施，堅定捍衛國家主權和安全，同該地區國家一道，堅定維護南海和平穩定。

(中時新聞網)