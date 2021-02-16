台南市安南區鹿耳門天后宮跋出的四季籤內容。（洪榮志攝）

台南市安南區鹿耳門天后宮每年農曆大年初五早上吉時都會「跋四季籤」，預測今年國家、社會四季時序的運轉時勢，作為行事的參考。16日上午跋四季籤歷時約45分，廟方表示，總體而言今年的整體籤運屬「中平籤」。

鹿耳門天后宮從1993年舉辦文化季開始，每年農曆大年初五都會舉辦「跋四季籤」活動。今天雖是春節連續假期最後一天，但遊客熱情未減，因關心今年運勢，紛紛圍住跋籤現場，由福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、一德金屬總經理沈木林、力伽實業董事長郭海濱、南智捷汽車總經理馬忠榮等4人，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。

上午10點開籤筒後，依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾屏氣凝神等待，凡丟得「筊杯」，現場民眾都拍手鼓掌，由於須連續跋得3次「筊杯」方得定籤，因此遇連跋數支未能定籤時，大家都屏心靜氣，共同默禱期望快快定籤，現場高潮迭起。起手的春籤第14支定籤後，其餘依序第為4、8、6支定籤。

今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」內容如下：

春：丁酉第23籤，屬火利在夏天宜其南方；周玉姐可遇陳春生：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。」

夏：丁亥第24籤，屬土利在四季四方皆宜；秦叔寶救李淵：「月初光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」

秋：戊寅第26籤，屬土利在四季宜其四方；范丹洗浴遇賢妻：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」

冬：甲戌第6籤：屬火利在夏天宜其南方，老鼠精亂宋朝：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

廟方表示，今年跋出的四季籤屬中平籤，春有變化需等待，夏已轉好有苦盡甘來之趨勢，秋承夏勢已是順勢之局，冬有變難和諧；跋公籤，雖為庶民行事的參考，但也可提供當政者斟酌。

(中時 )