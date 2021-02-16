一名因家庭因素、被安置於某社福機構1年多的少女，因為過年時太思念媽媽，竟逃離安置機構，但害怕被罵不敢回家，在住家附近公園徘徊，遭高市少年隊員警尋獲。員警一圓少女心願陪她返家，母親見少女隨即相擁而泣，社工師也被感動，允諾盡速重新評估，讓少女早日回歸原生家庭。

少女先前因家庭因素，被安置於某社福機構，平日除了離開該機構就學外，依規定不得任意離開。過年前少女想念母親，擔心過年期間無法請假，未經管理社工師同意就逃離機構還鬧失蹤。社工師擔心其安危，報警通報列為緊急協尋失蹤人口。

少年隊獲報後，員警先從少女交友對象著手調查，得知少女離開機構時身無分文，必定得求助友人借宿。經查訪後發現，少女友人均不敢收留她，員警研判少女可能直接返家，果然在其住家附近公園發現少女正在徘徊。

經查，原來是大過年、少女很想念媽媽，但擔心逃離安置機構會被媽媽痛罵，難過的不敢回家。員警安撫其情緒後，決定帶她返家圓夢。少女母親一看到少女，兩人立刻相擁而泣，警方也動容。母親向警方求情，希望少女能結束安置返家，社工師允諾，會盡速重新評估，盡快讓小君返家。

少年隊表示，從過去承辦的聚眾暴力、兒少性剝削等少年事件中發現，對於有就學狀況不穩定、有逃家等紀錄者，常讓自身暴露於危險情境中而加高其被害風險，也容易太早接觸負面價值的人事物進而變成犯罪加害者。少年隊將持續加強協尋中輟學生及18歲以下失蹤人口，也提醒家長特別要重視家中子女生活交往情形，避免成為犯罪加害者或淪為被害者。

(中時 )