由於大陸是全球最大的稀土生產國，掌握全球約80%的稀土供應，因此稀土也成了對抗西方國家的戰略籌碼。英媒指出，大陸正研究是否透過限制稀土出口，來打擊美國國防部門及其承包商，進而影響美國生產F-35戰機，造成斷鏈危機。

英國《金融時報》報導，根據參與政府討論的人士透露，一名大陸政府官員曾詢問他們，如果大陸限制稀土出口，美國生產F-35會不會遭遇麻煩，並對美歐企業造成多大影響，因為大陸縮緊限制措施，將影響美國相關供應鏈。

報導指出，由洛克希德馬丁生產的F-35在內的各式戰機，都非常依賴稀土做為電力系統和電磁等關鍵元件，而每一架F-35所需稀土為417公克，同時，大陸政府也想了解，美國會多快可以取得稀土替代供應來源，以及提升自我產能。

稀土是「稀土元素」或「稀土金屬」的簡稱，是鈧、釔及鑭系元素共計17種元素的合稱。大陸的稀土蘊藏量，約占全球的35%至40%；產量則是高達全球六成以上。

稀土經提煉為有色金屬之後，可應用在冶金、石化、玻璃陶瓷、基礎電子材料，以及通訊、電腦、醫療、光電、能源材料、電動車、航太科技、無人機和飛彈等尖端科技領域。

今年一月，大陸工信部徵求意見稿共29條，擬控制管國17種稀土礦物的生產和出口，明確稀土管理職責分工，稀土開採、冶煉分離投資項目核准制度，稀土開採和冶煉分離總量指標管理制度等，並強調加強稀土的全產業鏈管理，強化監督管理。其中提到為了保護自然資源和生態環境，國家可以採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離，因此引發多方關注。

(中時新聞網)