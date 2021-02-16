攝影家許哲豪拍下「金鳳吐珠」瞬間，不少網友看了直呼這瞬間真是太美，感受到新年吉祥的正能量。（許哲豪提供／黃立杰南投傳真）

南投縣中寮鄉金龍山法華寺，有雙鳳和金龍雕像加持，吸引許多民眾參觀，最近有專業攝影玩家，在傍晚前往當地取景，正巧拍到落日經過鳳凰雕像嘴下「金鳳吐珠」的瞬間，讓許多網友看到後大力稱讚，攝影作品真是有創意又吉利。

拍下這張照片的是攝影玩家許哲豪，他將這照片命名為「金鳳吐珠」，許哲豪說，15日傍晚利用遊客較少的時間，前往拍攝法華寺的「金龍階梯」，當下就感覺隨著夕陽照耀，整間廟更顯金碧輝煌。大約傍晚5點左右，太陽準備西沉，他看到夕陽正巧經過鳳凰的嘴中，就像是含著金色閃耀的珍珠，特殊景象稍縱即逝，許哲豪用手機快速拍下吉兆PO上網分享，受到網友熱烈讚賞。不少網友看了直呼這瞬間真是太美，感受到新年吉祥的正能量。

南投縣中寮鄉金龍山法華寺因有兩條全長80公尺，拉直更達到110公尺的「金龍階梯」聞名，兩條栩栩如生的巨大五爪金龍攀附樓梯，面向山門，氣勢磅礡。落成啟用後吸引許多民眾前往朝聖，寺內除了壯觀巨龍，也有鳳凰加持，展現台灣寺廟之美。

法華寺天清住持指出，當初是因信徒燒金紙時，熊熊火焰中顯現龍形，加上佛教經典記載佛祖曾救龍族，因而於2016年由信徒出資1600萬元建造兩條金龍，並完成龍階梯；金龍面向山門，象徵龍族向佛祖朝聖感恩的意思。金龍階梯號稱是亞洲最大，2020年完工落成後，即成為投縣內超夯的網美景點，農曆春節假期亦吸引大批遊客前往參拜、合影留念。

(中時 )