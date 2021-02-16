今年春節連續假期，台東縣卑南鄉富山護漁區的旅遊人次大幅減少。（蔡旻妤攝）

今年春節連續假期長達7天，但自從台東縣政府規定不能餵魚，加上不能走進潮間帶、又得收費的情況下，台東縣卑南鄉富山護漁區的旅遊人次卻大幅減少，富山護漁區志工陳世岳表示，原本希望能讓遊客有親近魚群的體驗，但今年遊客數下降近4成，恐怕未來就沒遊客了。

「大老遠特地來一趟，看不到魚能不能退費？」從宜蘭來的林姓遊客說，多年前員工旅遊就曾來過富山，當時以海草饅頭餵魚，看著大批魚群嘴巴一開一合、圍繞在人類身旁的畫面非常療癒，因此今年特別安排到此家族旅遊，沒想到如今已嚴禁餵魚、更禁止踩踏潮間帶，孩子們只能走賞魚步道過乾癮，失望表情全寫在臉上。

帶領小型旅行團，專門探訪秘境景點的張大哥說，以前這裡是熱門打卡點，常會帶遊客來這邊踩點，有人逐浪、有人餵魚，評價都很好；但如今要收費，不能餵魚，魚群就不會靠近人類，更限制不能踩進潮間帶，人都到了海邊還不能踏踏海水，他坦言「這樣客人會抱怨啦！」，也有客人說，那乾脆不要下去（岸邊）了！我只要在咖啡店喝飲料就好，他說自從禁止餵食後，都改帶遊客到別的景點了。

然而，長期關注環境議題的王姓民眾表示，由於過去餵魚政策導致魚種多樣性受影響，被餵食的魚兒也因為餌料營養不足產生病變，即便復育有成，但觀光人潮太多，反而是對環境造成汙染。

富山護漁區以豐富生態聞名，過去曾藉由餵食土司來親近魚群，成功打造遊客漫步魚群間的遊憩活動，2020年統計已湧入逾30萬名遊客造訪，是東海岸的必到景點之一。但由於土司含有油脂恐破壞水質，後來研發海草饅頭餵食，卻又讓強勢魚種大增，小蝦蟹無法生存，破壞生態平衡，因此縣府由2020年9月起永久禁止餵食。

(中時 )