女星梓梓（董梓甯）是女團伊梓帆的團長，也曾是《大學生了沒》的固定班底，擁有一雙迷人電眼與火辣身材，IG吸引近60萬粉絲追隨，人氣不可小覷。然而梓梓近日對於「喜歡上有男朋友的女生怎辦？」的一席回應就意外在Dcard論壇引爆男女網友大論戰，有人批梓梓毀三觀，也有人認同她言論，認為真愛是沒有人可以撼動的！

擁有E罩杯身材火辣的梓梓，近日在IG限時動態分享對於「喜歡上有男朋友的女生怎辦？」這個問題的看法，她直言：「追追看啊，還沒結婚有什麼關係，反正又不一定搶的到。」最終還不忘強調，但兄弟的女友不行。

而梓梓這一席話就意外在網上引發論戰，被網友分享在在Dcard論壇批評，「不知道為什麼看到這種回覆內容，超級讓人不舒服的，還教唆人家嘗試追看看，雖然特別附註兄弟女人不行，這不是連陌生人都不允許的嗎……」直言梓梓三觀讓他無法理解。

但就有不少女網友認為梓梓並沒有說錯，「沒結婚本來就是自由競爭，不管你能不能接受，就是不犯法啊，條件夠好有自信就不怕伴侶被搶啦」、「感覺只是遊走在道德邊緣，畢竟每個人對於感情三觀都不一樣，不能用自己想法去否定他人想法。就像我不認為她這麼說是錯的，但也並非贊同她的言論，看你怎麼想囉」、「怎樣你是條件太差怕被搶走喔，自己條件夠好本來就不用怕好嗎。現在都什麼年代了，合則來不合則去啊。」

但另一派網友則是認為，認同梓梓的人未免太雙重標準了，「平常很喜歡罵渣男、綠茶婊，現在又自由競爭？」、「呵呵在那邊說自由競爭的，以後不要哭著說被劈腿」、「奇怪女生不是常常在這公審渣男與小三，樓上又一堆支持搶別人男友女友？不知道這種事發生在自己身上能不能也如此豁達呢」。

(中時新聞網)