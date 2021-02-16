許多人到外地旅遊時，都會買一些價值不斐的紀念品，一名網友表示，他父親日前到大陸旅遊時，買了一塊面積不小的白玉，花了8萬6千元，由於所費不貲，他不禁想詢問是不是被宰了？不料內行人一看，透露實際價值後讓眾人傻爆眼。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文指出，日前發現客廳多了一個裝飾品，一看是一塊白玉，一問之下才知道，是他父親跟團去對岸旅遊時，在消費景點購買的，花了台幣8萬6千元左右，店家說是和田玉的外層。

網友PO出爸爸買的8萬6千元大陸白玉，想詢問是不是被宰了？(圖/截自臉書 爆怨公社)

原PO表示，雖然覺得擺在客廳看起來挺搭的，但還是有點擔心，爸爸一下子噴了8萬6千元是不是被宰了？照片曝光後網友紛紛留言「是被宰了」、「被坑了」、「看到洞不是在中間很痛苦」、「羨慕帶團領隊現賺一大筆傭金」、「這模式不是很像對岸來旅遊買雞血石一樣？」、「殺很大」。

有內行網友透露，和田玉早就禁止開採了，研判應該是假的，目前看淘寶最高價格不到兩萬，「平安扣台灣二千有找」，甚至還有人說是幾百塊的塑膠玉，1千有找，讓不少網友傻眼「好大的盤子」。

不過也有人安慰「爸爸開心最重要」、「安全回來就好」、「有些事不要知道比較不會難過」、「至少不是87000」、「旅遊的回憶無價」、「玉隨有緣人，買了就買了」、「陸客來台也是照樣被坑」。

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(中時新聞網)