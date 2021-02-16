交通部公路總局春節連續假期推出搭乘國道客運、台鐵及高鐵使用電子票證，在10小時內轉乘在地市區客運或公路客運，享基本里程免費的優惠。市議員張家銨16日抨擊說，台中市未配合中央政策引起民怨；市府交通局長葉昭甫指出，中市今年起實施雙十公車市民限定優惠，將滾動式檢討並納入後續研議。

張家銨說，民眾向她反應，在台中市依照交通部公路總局規則轉乘，並沒有得到優惠，反而遭到扣款。經詢問方知中央政府提供的轉乘優惠服務，台中市政府卻未配合；使得此全國性優惠政策，對返鄉或出遊到台中的民眾，卻未能享有優惠，她質疑「台中是獨立了嗎？」。

張家銨表示，交通部為鼓勵民眾搭乘大眾運輸返鄉及出遊，實施春節連續假期轉乘優惠，並全額補助地方政府配合此全國性政策，且行之有年。但台中市今年卻執意不配合中央政策，造成外縣市民眾來台中走春搭乘大眾運輸轉乘時，無預警被扣款犧牲民眾權益，並造成民眾不便。

葉昭甫指出，台中市今年起實施雙十公車市民限定優惠，市民持綁定的電子票證搭乘台中市公車，即享有十公里免費，超過十公里最多只收10元優惠，比現行中央提供的轉乘優惠更便宜，且為鼓勵外縣市民眾搭乘中市公車，只要持電子票證搭乘即享有5元優惠。

葉昭甫強調，為讓外縣市民眾於連續假期搭乘國道客運、台鐵及高鐵轉乘台中市公車享有中央轉乘優惠，交通局將採滾動式檢討並納入後續研議辦理。

(中時 )