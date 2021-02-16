俄羅斯國防部向莫斯科仲裁法院提起訴訟，指控圖波列夫設計局(Tupolev)未能按時製造出可裝備在Tu-160M轟炸機的新式飛彈，違反了先前的研發合約，要求圖波列夫追回研發費用。

防衛世界(Defense World)報導，俄國國防部表示，圖波列夫與國防部在2016年12月26日簽約，要開發「70M 506」，或叫「產品506」(product 506)的新式飛彈，並已提供圖波列夫研發費用，但是圖波列夫沒有按約定完成，因此國防部認定該公司違約，必須退還55億盧布（7,500萬美元）的剩餘研發經費。

據國際文傳電訊社(Interfax)的報導，該案於2020年12月10日提交給法院，預計在3月4日舉行初審。

圖波列夫公司的Tu-160「白天鵝」(北約稱為Black Jack ，譯為黑傑克、海盜旗等)轟炸機，是現行最大型的超音速轟炸機，具有各型遠程巡弋飛彈，包括Kh-101（產品504）、Kh-102（可安裝核彈頭），而最新式的Kh-BD，射程可達4,500公里。就是此型飛彈還沒有完成研發。

2018年3月，俄羅斯國防部副部長尤里·鮑里索夫（Yuri Borisov）曾經說：「我們正在開發新的Tu-160轟炸機武器，新武器將有更長的射程，不是現役的Kh-55、Kh-550、Kh-101飛彈能相提並論的。我們希望新武器在2030年代之前能夠部署。」

(中時新聞網)