換了「富爸爸」的大都會季前整軍經武強化中軸線，交易來明星游擊手林鐸（Francisco Lindor），讓麥克尼爾（Jeff McNeil）移防二壘，簽捕手麥肯（James McCann）坐鎮本壘，今天又和32歲中外野手皮拉（Kevin Pillar）談妥1年合約，增加了外野位置的深度。

大聯盟官網率先披露這個消息，據傳皮拉保障年薪有500萬美元，可能附帶第2年的選擇權，等通過體檢就能正式加盟，大都會球團尚未官宣。

皮拉8年大聯盟生涯先後效力過藍鳥、巨人、紅襪和洛磯，防守功力頗有口碑，去年在縮水球季為紅襪、洛磯出賽54場，更繳出打擊三圍.288/.336/.462與6轟的生涯代表作，成為自由市場的實惠選擇。

其實大都會已有尼莫（Brandon Nimmo）、康佛多（Michael Conforto）、史密斯（Dominic Smith）3名正選外野手，但因清一色為左打，有右打皮拉可以避免被左投吃死，也能有皮拉守中外野、尼莫移防左外野的選項。

大都會之前先簽的26歲中外野手艾爾莫拉（Albert Almora Jr.），也將面臨激烈競爭，不過艾爾莫拉面對左投的打擊成績遠優於右投，功能性明顯，且他還有小聯盟選擇權，大都會可視情況讓他在大聯盟與3A之間升降。

(中時 )