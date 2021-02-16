高雄輕軌全線免費試乘，春節連續假期運量大爆發，每日平均運量達4.8萬人次，初三5.5萬人次創巔峰紀錄，日運量比去年同期成長106％。捷運的春節期間日運量則達19.4萬人次，初三也創下22.8萬人次高峰。今年捷運及輕軌的日運量比去年提升11％，一甩疫情低潮，迎來新高點。

輕軌新大南環路線開通後，服務的車站數從原來的14站擴充為23站，路線從8.7公里延長為12.8公里，2月28日前全線開放免費搭乘。高雄捷運公司還推出跨百光年、輕軌少女隊彩繪列車，吸引民眾搭乘，人潮在年假期間到達高峰。

高雄捷運表示，輕軌在連假期間，已成為返鄉民眾與遊客走春、遊覽亞洲新灣區的最佳大眾運輸工具，也有效紓解過去要進入駁二特區五福路的車潮。搭配晚上延長營運到夜間12點，更方便旅客夜遊。

為因應大批人潮，響應政府防疫升級政策，高捷公司也嚴格要求旅客進站戴口罩，全線車站也於服務台前配置乾洗手消毒劑，R11高雄車站及R16左營站也新設「防疫機器人」讓旅客自行使用、噴灑酒精消毒。所有列車、自動售票機觸控螢幕、驗票閘門、樓梯扶手、電扶梯扶帶、廁間門把等也增加清潔頻率，加強防疫。

連假期間人潮最多的車站為駁二藝術特區C11真愛碼頭站、C12駁二大義站、C13駁二蓬萊車站3站，其次為C5夢時代站、C14哈瑪星站。兩個新端點站C32南凱旋公園與C17鼓山區公所站也出現旅客體驗搭乘潮。

捷運春節單日運量部分則為O1西子灣站運量1.3萬人次、O2鹽埕埔站1.5萬人次、R14巨蛋站1.8萬及R16左營站2.5萬人次為最多，另外今年O5／R10美麗島站與R9中央公園站新增鳳翼天翔體感光雕秀，亦吸引不少遊客特地前往觀賞。

搭乘民眾也反應，希望輕軌路線能再延長、降低班距等候時間，及提升行車速度，高雄捷運表示會與市府合作持續優化營運。

(中時 )