當辣椒的刺激感在味蕾綻開，不論寒暑、男女，都愛上那種吃了滿頭大汗、大呼過癮的感覺，「辣」在不知不覺中，已成了多數人生活離不開的味道。但怎麼吃太辣會引起痔瘡出血呢？

●辣吃過量 增加腸胃負擔、引發痔瘡

許多文章卻指出，吃辣有可能會引起痔瘡發生的可能，針對這樣的問題，大腸直腸外科醫師沈明宏抱持不同的看法。他說明，痔瘡乃是每個人天生都有的一種組織，所以，吃辣並不會引起痔瘡，只是若病患本身的痔瘡已有癢、腫痛，甚至是出血的症狀時，這個時候若還吃過量的辣，就會加劇痔瘡的病況。

另外，許多人吃辣會感覺腸胃道有種說不出的不舒服感，食品營養與保健生技學系助理教授陳巧明指出，雖然辣椒中富含抗氧化成分，但其實辣椒不管對食道或是腸胃道的黏膜，都是一個很大的刺激，若辣吃過量，研究指出，除了引起腹 部絞痛、腹瀉外，也可能會加重胃炎、胃 潰瘍的病情，同時對食道也是一大傷害。

●吃辣優點多 8個好處報你知

除了排毒的好處之外，吃辣的優點真的很多，諸如開胃、養顏美容、促進血液循環等，但到底辣是否真能排毒、養顏美容呢？以下集結國內外研究，說明吃辣椒的益處：

1、排毒：因為辣椒中含有許多抗氧化成分，維生素含量也相當豐富，諸如脂溶性維生素A、E、K，及水溶性維生素C及B群等，有排掉身體的自由基，達到排毒的功效。

2、開胃：辣椒能夠促進消化液的分泌，增進食慾。

3、驅寒：辣椒是一種溫熱的食物，中醫學上說能溫暖脾胃，若遇寒時，出現嘔吐、腹瀉、肚子疼等症狀，可以適當吃些辣椒，有助緩解不適的症狀。

4、促進血液循環：以中醫學來講，辣椒能「除風發汗、行痰、除濕」，指的就是辣椒能讓身體發汗、除去濕寒，進而促進血液循環。

辣椒中含有許多抗氧化成分，有助排除體內毒素。(示意圖/Shutterstock)

5、養顏美容：辣椒能促進體內激素分泌，適當攝取有助改善肌膚的狀況。

6、降脂減肥：辣椒中的辣椒素能加速脂肪分解，其豐富的膳食纖維也有一定的降血脂作用。

7、增加新陳代謝：美國研究發現，長期攝取含辣椒素的食物，像是咖哩、辣椒等，可提高體內新陳代謝，有防止老化的功效。

8、使人心情愉快：美國紐約大學的研究人員指出，辣椒素能激發人體口腔內的「疼痛感受器」，繼而向大腦發出一種信號，使大腦分泌出一種讓人感覺良好的化學物質，這種物質不僅能緩和辣味帶給人的刺激，而且能有效改善人的情緒，使人心情愉悅。

●吃辣要適量 出現胃悶應適可而止

至於有人就會疑問：「吃多少算是適量？」答案是因人而異，因為每個人對辣的耐受度都不同，有些人一點點辣就受不了，有些人大把的吃辣椒也忍受得住。所以，吃辣量的拿捏實在無法明確定量，但若發現在吃辣時，胃出現有點悶悶的感覺，就應該適可而止了。

●正確排毒 攝取膳食纖維、多喝水、運動是根本

陳巧明指出，吃辣雖可增加腸胃的蠕動，達到排便、排毒的功效，但因辣是一種刺激腸胃道黏膜的物質，過量攝取會增加腸胃道的負擔，因此，建議若想要排毒，應透過攝取足夠的膳食纖維、好菌，及喝足夠的水。

除了飲食之外，沈明宏建議，養成每日運動的習慣，讓毒素由皮膚排出去，才是排毒的不二法門。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)