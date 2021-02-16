自1日發生政變以來，緬甸局勢持續動盪。駐緬甸代表處公告，華航目前排定21日及28日共計2個班次的台北－仰光救援班機，若僑民欲返回台灣，應儘早與華航聯繫。

駐緬甸台北經濟文化辦事處15日在官網公告，近日緬甸各地發生規模不等的抗議及示威活動，網路上也流傳許多真假難辨的政情消息，呼籲旅居緬甸的台商及僑民與辦事處保持密切聯繫，並收聽廣播或收看電視新聞報導，不需過度回應或驚慌。辦事處也會在官網更新緬甸政情發展相關訊息。

辦事處指出，中華航空目前仍排定21日及28日共計2個班次的台北－仰光救援班機；若僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫、瞭解是否如期飛航。在緬台商、僑民若遇急難協助需求，可撥緊急聯絡電話：（＋95）9 257 257 575。

根據辦事處所掌握訊息，在緬僑民均安。受政變、抗爭示威影響的台資企業經營及生產活動，已逐步恢復正常，但以出口為主的工廠，則有貨物無法順利出口的問題。

(中央社)