台中市去年底推出YouBike 2.0，目前設站數已達133站。對此，台中市議員張家銨16日發現，YouBike 2.0設站集中原市區，已完成設站123站，但原縣區僅烏日區一區設置10站，張家銨痛批交通局「是不是看我們縣區沒有？」哀嘆縣區淪為二等市民。

交通局指出，iBike倍增計畫初期優先設於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊，第一波於捷運綠線各站增設，再以車站為中心，方圓半徑1公里內規劃起訖點位，目前已陸續於鐵路高架沿線各站週邊設站，提升大眾運輸轉乘便利性。

張家銨表示，自己從上任以來就積極質詢爭取YouBike系統更新，並持續關注共享運具的政策，在去年市政府宣布更新成「YouBike 2.0」時，也特別先質詢提醒市政府，一定要把轉換期間的陣痛期降到最低，在設站的佈點布局上必須拿捏好，並加強宣導。可惜因交通局未完整思考整體設站策略，造成系統不相容的問題逐漸成為民怨。

張家銨說，目前YouBike 2.0在全台灣有4個地區營運中，包含台北公館地區、台中市、嘉義市及高雄市。先前台中市交通局的分析，台中YouBike 2.0啟用前半個月的每日週轉率，僅約2.95次，與其他地區剛啟用第一個月的數據相比，輸給台北公館地區的8.3次、嘉義的6.13次及高雄的3.15次，慘遭墊底，也僅略高於目前iBike 1.0的2.41次。

張家銨認為，這表示交通局的設站標準大有問題。他說明，公共自行車系統要在小區域內密集設置站點和投放車輛，才能發揮最後一哩路的接駁作用，當初他在質詢時就有提到，縣區很多地方像龍井、大肚，整個行政區內就只有2站、3站，且公車系統不發達，若優先引入YouBike 2.0，就不會有嚴重的系統轉換陣痛期，而且地方聚落集中，更能發揮短距離的便利移動，降低私人運具的數量。

張家銨強調，平衡城鄉差距是政府施政時的重要考量點，不應刻意挑起城鄉的對立，他呼籲交通局，應優先在縣區設置YouBike 2.0，不僅系統轉換陣痛期小，更能補足縣區大眾運輸不發達的困境，平衡城鄉發展、降低私人運具。

交通局指出，目前2.0租賃站規劃時，考量民眾借還車起迄點，以區域性方式建置，既有1.0租賃站點也配套增設2.0車柱，因2.0設站速度快，市府將加速設站進度，並於現場提供註冊及使用教學等服務，後續將持續加強相關宣傳，降低轉換升級的過渡期影響。

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(中時 )