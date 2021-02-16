受疫情影響，今年南投燈會延期舉辦，南投縣政府表示，燈會預計19日全面展開，規劃多個區域將全天開放，結合夜晚發光的裝置藝術，展現花燈之美；而民眾喜愛的七彩浪漫情人橋，也會開放，屆時民眾往來南投市區的主要燈區，都能欣賞夜間五顏六色的美景。

受疫情影響，南投燈會日前宣布延期舉辦，南投縣政府表示，南投燈會預計19日正式點燈，主燈區、花海區、情人橋都將盛大發光。

2021年南投燈會主燈，讓牛兒穿上盔甲，變身帥氣超人，帶著手中的可愛俏皮的小牛仔，與民眾一起迎向科技感的未來。另設有眾神賜福、哞哞農場、旅閱風光、暗空星境、貓羅溪高灘景觀花海等10個主題燈區，以現代感的元素設計，結合聲光效果，迎接元宵燈會。

燈會花海區是一大看點，位於貓羅溪高灘地的花海區已撒播種籽及進行景觀布置，為讓民眾出遊更多選擇，春節期間開放民眾遊賞拍照。約3公頃的景觀花海，規劃日、虹、金牛、星、月等主景區，遍植波斯菊、萬壽菊及百日草等五顏六色花卉，五彩繽紛的大面積花海，搭配浪漫情人橋，今年春節初一到初五已吸引許多民眾，前往花海中散步拍照。其中金牛迎春區以各種草花排列出牛年主題圖案，站在連結貓羅溪兩岸的情人橋上即可一覽全景。

去年廣受好評的情人橋2021持續點亮，霓虹色彩斑斕。情人橋夜間將不管制，民眾可在夜晚與另一半攜手漫步於橋上，欣賞大型花燈及鳥瞰璀璨的景觀燈區，享受假期的悠閒氣氛。

(中時 )