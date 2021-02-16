一年一度三峽祖師廟神豬競賽結果出爐，今年特等獎由鶯歌信眾廖國清飼養的1614台斤神豬奪下，不僅創下本輪最重紀錄，也是廖國清第2次獲得特等獎殊榮；三峽祖師廟表示，今年因新冠疫情考量，取消大年初六最受矚目的神豬遶境慶典，改由廟方內部祭祀，雖然可惜，但盼透過縮小規模、為防疫把關，相信能帶來新氣象。

農曆正月初六是清水祖師爺的誕辰，各地祖師廟都會舉行祭祀慶典，其中三峽祖師廟規模最大、也最熱鬧，以姓氏區分為劉、大雜姓、陳、林、中庄雜姓、李、王共7股，逐年輪值主持，家家戶戶都會準備豐盛牲禮，並舉辦神豬競賽，表達對祖師爺的敬意。

今年輪到第5股中庄集姓輪值，共有6頭大豬公參賽，最後由鶯歌區建國里廖國清的1614台斤神豬奪下特等獎，鶯歌區秦泉1419台斤神豬獲得壹等獎，鶯歌區許林蕉的1349台斤神豬獲得貳等獎；參等獎至伍等分由三峽區葉明吉1324台斤神豬、三峽區蘇長裕1290台斤神豬、三峽區鄭世民873台斤神豬獲得。

鶯歌區建國里長林清得表示，里內多次誕生特等獎神豬，一次比一次還重，今年得主廖國清家族早年從事養豬產業，神豬習俗一路傳承至今，曾聽飼主轉述，照顧神豬不容易，夏天電扇、冬天暖爐，還得播放經典音樂給他聆聽，這幾天很多人來朝聖神豬本尊，盼能沾沾喜氣，相信也為里內帶來好運和福氣。

「創下本輪最重的紀錄！」三峽祖師廟組長劉金達表示，1614台斤創下本輪、也就是近5年最重紀錄，每年大年初六賽豬公盛會吸引萬人共襄盛舉，今年因應疫情取消大型遶境，改由廟方人員內部祭祀，並由神豬飼主將祖師公請至家裡拜拜，表達對清水祖師爺的敬意，也為新的一年帶來新氣象。

(中時 )