新北市動保處日前稽查寵物食品標示狀況，108件中有2件不合格，都是寵物食用的雞肉乾、魚肉乾等零嘴，不僅未明確標示成分與重量，也沒寫清楚是犬食或貓食，依法可裁罰3萬至15萬元罰鍰；動保處提醒，建議飼主選擇商譽良好的寵物食品品牌，避免買到來路不明的黑心食品。

動保處表示，這次稽查重點包括原料來源、添加物名稱、製造加工業者名稱、適用寵物種類等共19項，共稽查108件寵物食品，其中有2件標示不符或未依法申報，已要求業者限期改善。

動保處長楊淑方說明，2件不合格產品中，1件為雞肉塊、雞肉乾等寵物零嘴，業者未依法向農委會網站申報是寵物食品，產品上也未明確標示適用的寵物；另1件同樣為寵物食用肉乾，不僅未標示肉乾種類，重量、成分都沒寫，目前已勒令改善，若改善未完成可依違反《動保法》寵物食品相關規定，裁罰業者3至15萬元罰鍰。

楊淑方指出，動保處過去1年來雖每月稽查2次，仍常有少數個人商家不清楚正確標示方式；例如有位陳姓飼主自家飼養5隻貓3隻犬，經常自行烹煮大量的犬食貓食，並在夜市擺攤販售，已違反《動保法》相關規定，經動保處勸導後，陳姓飼主已將相關商品在農委會食品申報網完成申報，並依規定完成商品標示，讓消費者安心購買。

(中時 )