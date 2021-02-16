2021.02.16 桃園市 ▲桃園市長鄭文燦16日至聖保祿醫院探訪，院長沈雅蓮也親自出面接待。（姜霏攝）

桃園市長鄭文燦16日上午到聖保祿醫院慰問醫護人員，感謝醫護人員在春節期間堅守崗位，也坦言自家不少孩子都是聖保祿寶寶，預定在3年後完成新的院區的擴建，同時也談到19日會到部立桃園醫院慰問桃醫的醫護人員，春節期間共留守了1／10的人力，桃醫也非常期待能夠早日恢復營運。

時值農曆春節假期，桃園市鄭文燦市長特別在農曆初五聖保祿醫院慰勞辛苦值班的第一線醫療人員，感謝他們在農曆春節期間堅守崗位，讓民眾可以安心過個好年。鄭文燦指出，聖保祿醫院過去為婦幼關懷醫院，孕育出很多聖保祿寶寶，是桃園地區重要的健康守護者，市府會持續與聖保祿醫院合作地方醫療服務，針對醫院下個階段的擴建計畫也會給予支持，共同完善市民的健康照護工作。

聖保祿長年關懷獨居及經濟困難的社區民眾，今年的愛心送餐也將邁入第13年，醫院營養師每日調配便當，為距離醫院車程15分鐘內的獨居、無法備餐及經濟困難者送餐，同時也關心長者生活情況，定期安排醫師到宅看診，聖保祿提供給市民的服務不僅僅是醫療，更提供暖心的生活照護。

鄭文燦提到，春節期間醫護人員犧牲與家人團聚的時間，24小時守護民眾的健康，對醫療人員的付出致上最高謝意，另談到桃醫何時能恢復營運，鄭文燦則說，桃醫已經向中央提出恢復計畫，而桃醫的醫護人員也非常期待能早日上工，預計19日將到桃醫進行慰問。

(中時 )