美國新任總統拜登今年1月20日上台後，大陸解放軍軍機仍持續擾台，最近一次在大年初四(15日)。對此，國民黨智庫「國政基金會」高級助理研究員揭仲接受港媒專訪時指出，大陸這些動作有一石二鳥的目的，政治上除對台灣施壓外，軍事目的主要是訓練共軍空軍突破巴士海峽，將來真要武力攻台時，可攻擊台灣東部的戰力保存區和迎擊馳援美軍。

圖前為空軍F-16戰機監控共軍轟六戰略轟炸機。僅為示意圖。（國防部提供）

專門研究我國國防政策與大陸共軍軍事專題的揭仲，接受港媒《中評社》專訪時指出，共機過去近一年來常態性在台灣西南空域徘徊，除了可以持續引起美國注意外，最主要是因為「兩岸政治關係不佳」，這部分跟美中關係可能沒有太直接的關係，完全是針對台灣，且這種類似灰色地帶行動的施壓、表態未來仍會持續。

揭仲分析，大陸若日後有計畫攻台，或反介入美軍的區域禁止作戰，巴士海峽都是一個重要的空域，因此，台灣西南海空域不單單要封住，而且兵力要突破巴士海峽，繞行到台灣東部的太平洋海域，藉此摧毀台灣東部保存的戰力，且反制美軍艦隊干預，目前仍是以軍事考量為主。

他強調，共機會不會繼續侵擾我國西南空域，就要視未來兩岸關係的走向是否會趨向緩和，而共機會不會再次跨越海峽中線，就跟美國的動作有關。

至於民進黨政府是否可能派遣機隊到該空域進行武力展示？揭仲指出，可能美方未必希望台灣有此舉動，但國軍在相對應的計畫上，還是要有所規劃，會比較妥當。

(中時新聞網)