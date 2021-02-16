每逢過年期間家家戶戶聚餐、團聚累積了垃圾，清潔隊也於年前大量清運了一番，桃園市環保局清潔隊初五時提前上工，早上9點開始全市清運，平時的每日垃圾量平均僅有1250公噸，16日當天卻高達將近4千公噸，可說是平日的3倍多。

桃園市長鄭文燦說，今年春節小年夜適逢週三停收垃圾，為了讓桃園市民能乾淨過好年，除比照往例在除夕及初五加強收運外，特別加碼小年夜收運，請各清潔隊員來加班，在最短得時間內迅速將年節期間垃圾清運完畢，環保局過年期間各區清潔中隊雖然停收垃圾，仍有安排清潔隊員執行防疫消毒、市容維護、觀光區環境清潔、市場垃圾清運等業務。

清潔隊大隊長羅文林提到，環保局各區中隊自16日上午9點起清運一趟垃圾至收完為止，由於春節期間累積了4天的垃圾量相當可觀，除了17日以外，今日也是許多行業包含政府機關的開工日，因此今日雖然適逢週三，桃園市清潔隊員還是特別加班，垃圾車會在晚間依照正常的清運時間收運垃圾。

羅文林說，清潔隊從早上9點開始收運，將清運路線跑過一遍，但若遇到垃圾已滿的情形，垃圾車會先到掩埋場、焚化爐放置垃圾，再重返原定路線，平時的垃圾量平均僅有1250公噸，但16日當天卻清運了將近4千公噸，而回收垃圾也高達404公噸，是平日150公噸的將近3倍。

(中時 )