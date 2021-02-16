前桃園市議員王浩宇在1月16日遭到罷免，但他在遭到罷免後卻仍不改過去高聲量的作風，持續在網路上發言評論時事，而他12日在「我是中壢人」臉書粉專中發文表示，因為自己遭到罷免，使得中壢民眾在未來兩年的2000萬補助預算遭到凍結；但這個說法立即遭到桃園市議員黃敬平打臉，狠酸王浩宇根本就是「嚴重自我膨脹」。

王浩宇在臉書上表示，因為他遭到罷免，依照教育局相關規定，未來兩年之2000萬補助建議款預算將被凍結，學校將無法爭取使用。原規劃2021年度補助之信義國小、普仁國小及富台國小班級冷氣設備確定落空，孩子恐怕得多等幾年才有冷氣吹。至於中壢國中的無聲廣播系統預算也因此遭到凍結，影響師生權益。

但這個說法遭到黃敬平打臉，他表示，「王浩宇的說法是嚴重自我膨脹」，議員建議配合補助款，代表議員只有一個，預算經費的建議補助權，他並沒有行政裁量決定權，他的說法等於是呼弄一般不懂的社會大眾，他以為沒有了他，所有事情都停止運作，沒有了他好像就變世界末日一樣，這種說法就是凸顯出他可悲。

王浩宇的說法也被桃園市教育局反駁，表示校園班班有冷氣的計畫早在106年前就已經啟動，配合中央時程，在111年夏天就會完成，該計畫不會因為王浩宇的罷免而有所改變。

王浩宇連桃園市自家人都不挺，網友狠酸表示「裝冷氣不是蘇光頭承諾的嗎」、「摳憐，被罷免後沒利用價值」、「被桃園教育局打臉XD」、「罷免後還不懂反省，真的只是剛好而已」、「根本是變相在放話勒索市民的恐怖情人」、「他就是要聲量、要存在感，不然他活不下去」、「語畢，哄堂大笑」。

(中時新聞網)