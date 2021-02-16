2019年底國際爆發新冠肺炎疫情後，全球各機場旅客數大減，桃園機場2019年入出境旅客數為4868萬9372人次，在疫情的影響下，2020年入出境旅客僅剩743萬8325人次，減少了84.72％。今年因全球疫情嚴峻，各國國境嚴管，往年桃機春節入出境人潮已不復見，今年農曆春節連假期間（除夕到初四）入出境人數更只剩下不到5000人，是桃機最冷清的一年。

受到新冠肺炎疫情影響，入境旅客必須接受14天的居家檢疫規定，為了趕在除夕夜前完成返台隔離14天的檢疫政策，大批國人趕在1月27日23時59分前返國。從1月28日起，入境旅客數幾乎都在千人以下。

根據移民署的統計，在今年春節連假期間（除夕到初四）桃機入出境旅客量只有4158人次，除了14日初三有突破千人外，其餘都不到千人次，初二入出境只有280人，再度刷新桃機最低旅運量新紀錄。

據統計資料，除夕到初四桃機的入境旅客分別是280、338、116、662以及197人次，出境旅客分別是377、402、164、980，以及642人次，合計入境有1593人次、出境2565人次，總計4158人次，是最冷清的一年，但少了入境旅客，也間接少了境外移入案例增加的風險。

(中時 )