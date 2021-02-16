大陸《海警法》實施後，近日大陸海警船頻頻在釣魚島附近海域航行。日本指出，中國有兩艘海警船今（16）日凌晨4時15分前後駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）海域，試圖接近一艘日本漁船。因大陸《海警法》授權中國海警執法時可對外國船隻動武，日本提高警覺防範意外發生。

據《東網》報導，日本那霸海上保安本部周二（16日）發布消息，中國有兩艘海警船凌晨4時15分前後駛入釣魚島（日稱尖閣諸島）海域，試圖接近一艘日本漁船。外務省上午向中國政府提出嚴正抗議，要求有關船隻立刻駛離。

共同社報導，兩艘海警船出現在赤尾嶼（日稱大正島）偏南約22公里海面，接近一艘載有4人的日本漁船，其中一艘海警船上配有類似機關炮的裝置。那霸海上保安本部稱，為確保安全，日方在漁船周圍部署巡邏船。

6日，2艘中國海警船即進入釣魚島附近海域，5分鐘後嘗試接近在南小島以南22公里海域的2艘日本漁船，日本海上保安廳派出巡邏船戒備，發出警告要求海警船離開。海警船一直跟蹤漁船，直至下午2時15分才離開。附近水域亦有另外2艘海警船航行，其中一艘搭載類似機關炮裝置。中國2月1日實施《海警法》後，迄今（16）日，中國海警船已經第7度巡行釣魚島海域。

針對中國公務船連續現身釣魚島附近海域，並嘗試接近日本漁船。日本首相官邸的情報聯絡室已升級為官邸對策室，負責收集及分析情報。

(中時新聞網)