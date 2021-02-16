氣象局表示，今明將受到一波大陸冷氣團影響，入夜後低降至13度。不過天氣風險公司總監賈新興今（16日）觀測到，今年首個颱風「杜鵑（Dujuan）」恐將生成！外圍環流將影響菲律賓中部地帶。外圍水氣將在23日開始影響台灣。

賈新興稍早於臉書發文說「今年第一颱」，文中指出，菲律賓東方目前有個編號91W的熱帶擾動，預估在48至60小時內，有機會發展為2021年第一號颱風杜鵑（Dujuan），對台灣不會造成影響。

賈新興進一步指出，預計18日開始後連3天，杜鵑的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成影響；23日進入南海後，水氣也會對臺灣的天氣造成影響。

賈新興提醒，今日深夜至明天清晨將有一波大陸冷氣團來襲，北部和東半部逐漸轉為有雨，氣溫也會下降。這波低溫可能出現在19日的清晨，主要受到輻射冷卻效應影響，北部空曠地區及沿海低溫約7-8度，台北測站可能測出10度低溫，請做好保暖準備。

(中時新聞網)