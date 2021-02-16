一位在汽車旅館上班的女房務日前在網上表示，有次和學姊整理房間時，沒多想就將掉落地面的衛生紙徒手撿起，未料，衛生紙卻滴出濃稠的精液，並包裹著使用過的保險套，她嚇到將手中物甩開，卻意外地砸中學姊的臉，文章在網上掀起熱烈迴響。

一位汽車旅館的女房務在臉書分享經歷，13日在爆料公社網站上刊出的內文中寫道，日前她和一起上班的學姊一同巡視館內的地面，清潔散落在地面的垃圾，湊巧在走出備品室時，她看見地面上有一坨衛生紙，不假思索遂徒手撿起。

當下，學姊立刻向原PO說「妳還真敢撿……」，她還沒聽懂學姊話語真意時，突然感覺到剛剛抓起的衛生紙有些濕黏，仔細一看才發現，衛生紙包裹著一只使用過的保險套，甚至還流出味道濃厚且濃稠的精液，把她的手弄得濕濕黏黏，她嚇得立刻將手中物拋出，好巧不巧衛生紙剛好掉進學姊的嘴中，再次把她嚇得花容失色。

孰知，學姊不僅未生氣，還開玩笑的回應「味道很濃很新鮮，妳真會挑，謝謝你請我吃」，讓原PO超級錯愕，趕緊賠不是。由於故事情節太離奇，原PO也在文末提到「不想信的不用勉強，不用特意留言噴我，可以當說故事就好。」

其實汽車旅館的房務在網上分享遇上的奇聞軼事早已不是第一回，先前有曾有網友分享，整理房間時隨處都有「驚喜」，房間的各個角落都可能存有房客大戰過的痕跡，舉凡電話筒、水龍頭、浴缸等，都可常常見到使用過的保險套，與客人所留下的體液。

(中時新聞網)