運8反潛機。國防部提供。

空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

根據空軍的資訊，昨天1架共機進西南空域，前天沒有，年初二有兩架飛進來，1架是運8反潛機，1架是運8技偵機。另除夕與年初一沒有。

(中時 )