今1架共機進我西南空域 遭防空飛彈追蹤監控 18:392021/02/16 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。國防部提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 根據空軍的資訊，昨天1架共機進西南空域，前天沒有，年初二有兩架飛進來，1架是運8反潛機，1架是運8技偵機。另除夕與年初一沒有。 拜登上台後共機為何又擾台 專家曝2大目的 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #運8反潛機 #年初一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機最冷清的一年 春節連假旅運量不到5000人 18:422021/02/16 生活 共軍1架運8反潛機今侵擾我西南空域 遭廣播驅離 18:272021/02/15 政治 快看春節孝親機挑選秘訣 8款人氣長輩機報你知 07:012021/02/16 科技 國戰會論壇：滕昕雲》共機擾台常態化 我空軍應改採遠程監控 10:002021/02/16 海納百川 兩岸需要的「胡錫進們」 04:102021/02/16 時論廣場 竹縣大腸癌篩檢 邀首篩民眾顧健康抽好康 14:562021/02/16 健康 牛棚投84球 陳偉殷自認不及格 04:102021/02/16 運動天地 大盤偏多 留意Q2震盪修正 04:102021/02/16 產業特刊 旅遊看到這個！他驚嘆在台灣生活真好 09:132021/02/16 生活 收假日 國道5號北上段車流恐塞爆 04:102021/02/16 焦點要聞 反制美軍威嚇 大陸導彈攻擊萬噸艦船畫面曝光 17:222021/02/16 兩岸 政治熱門新聞 蔣萬安表態台北市長之戰後 最新聲量輸藍營這兩人 - 政治 2024總統大選誰登大位 小孟老師：這3人最有機會 - 政治 立委被藍營人氣王震撼 爆料：口罩發了1個多小時 - 政治 預測2024大選最終結局 宅神用4字形容侯友宜 - 政治 台海開戰美軍守得住台灣嗎？前五角大廈高官爆真相 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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