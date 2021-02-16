洋基牛棚已有查普曼（Aroldis Chapman）、布瑞騰（Zack Britton）兩大左投，今天《ESPN》掌握消息，在大都會待了兩年的剛猛左投威爾生（Justin Wilson），也確定要重返洋基懷抱，讓條紋軍團的牛棚擁有3名可靠的左投。

33歲的威爾生以均速95哩的火球著稱，也擅用切球搭配滑球或曲球克敵。他在2015年為洋基後援出賽74場，繳出5勝0敗、自責分率3.10的穩健成績，但後來轉戰老虎、小熊及大都會，去年出賽23場、投19.2局，自責分率3.66。

洋基牛棚在威爾生回鍋後有3大左投撐場，搭配也有火球著稱的查德格林（Chad Green），以及為了省錢出清歐塔維諾（Adam Ottavino）之後，補進來的資深下勾投歐戴（Darren O'Day），可以各司其職。

洋基也和捕手奇瑞諾斯（Robinson Chirinos）敲定附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，這位36歲老將去年效力遊騎兵和大都會，出賽26場打擊率僅1成62。不過打擊一直不是奇瑞諾斯的強項，生涯最高打擊率也不過是前年的2成38，洋基主要還是看上他在大聯盟蹲捕9年的資歷。

(中時 )