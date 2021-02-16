吳宇森替孫女取中文名為「吳慧蘭」。（倪有純提供）

吳宇森升格爺爺，第一次包紅包給小孫女。（倪有純提供）

名導吳宇森去年10月首度當爺爺，近來適逢農曆春節，一家人在美國團聚吃年夜飯，終於擁抱小孫女，並首度對外宣布名字為「吳慧蘭」。由於美國疫情緊張，長年待在當地的吳宇森擔心自身和家人的健康狀態，抱孫前防疫做得滴水不漏。他不但先在家自主隔離14天，還跟進新任美國總統拜登的步伐，主動施打新冠肺炎疫苗，除夕當天才終於如願抱到孫女，一家人圍爐吃團圓飯。

吳宇森疼惜之情溢於言表，不但送紅包給剛出世的掌上明珠，還深情款款凝視著孫女，直呼「漂亮」，讓一旁的妻子牛春龍驚喜說道：「從沒聽過他口中蹦出這2個字。」提到為何會將孫女取名為吳慧蘭？原來是當時吳宇森友人送了一盆漂亮的蘭花，讓全家人很是歡喜，於是吳宇森決定孫女的名字要有一個「蘭」字，牛春龍更饒富詩意說了一句「蘭花要有智慧，才更圓滿」，一家人最終將孫女定名為「慧蘭」。

吳宇森在美國定居多年，工作向來忙碌的他，也因疫情關係，空出許多時間在家，「我有更多的時間思考，如何拍一部年輕人喜歡的好電影，也多了很多和家人相處的時間」。他也透露自己只要出門，幾乎都是穿戴全罩式裝備，戴上帽子、口罩和太陽眼鏡來保護自己，深怕自己若確診連累家人，他也期許每一個人都要謹慎小心，「身體健康才是最重要的，每個人都是國家的棟樑，千萬別輕忽自己」。

(中時 )