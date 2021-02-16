春節年假最後一天，高公局今天指出，因國道5號北上車流量減少，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道的高乘載管制，提前於傍晚6時30分解除。
今天是大年初五收假日，高公局預判下午將出現北向車潮，原擬定相關疏導措施包括：下午2時至晚間9時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。
不過，高公局晚間指出，因國道5號北上車流量減少，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道高乘載管制提前於傍晚6時30分解除。
(中央社)
春節年假最後一天，高公局今天指出，因國道5號北上車流量減少，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道的高乘載管制，提前於傍晚6時30分解除。
今天是大年初五收假日，高公局預判下午將出現北向車潮，原擬定相關疏導措施包括：下午2時至晚間9時國5北向蘇澳至頭城各交流道高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。
不過，高公局晚間指出，因國道5號北上車流量減少，頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口匝道高乘載管制提前於傍晚6時30分解除。
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