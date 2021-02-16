明天春節結束正式開工，國民黨中央將舉辦新春團拜活動，國民黨文傳會表示，除現任黨主席江啟臣之外，馬英九、吳敦義、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席也將出席，朱立倫則尚未確認是否出席。

由於日前中廣董事長趙少康返回國民黨時表態將參選黨主席並爭取成為2024國民黨總統候選人，令各界關注國民黨內各方的動向與支持人選，也讓明天團拜時藍營要角之間的互動備受矚目，不過趙少康則已確定不會前往明天國民黨中央黨部的團拜活動。

(中時 )