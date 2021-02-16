國民黨明新春團拜 江馬吳洪同台 18:552021/02/16 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央黨部(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天春節結束正式開工，國民黨中央將舉辦新春團拜活動，國民黨文傳會表示，除現任黨主席江啟臣之外，馬英九、吳敦義、洪秀柱、吳伯雄等前黨主席也將出席，朱立倫則尚未確認是否出席。 由於日前中廣董事長趙少康返回國民黨時表態將參選黨主席並爭取成為2024國民黨總統候選人，令各界關注國民黨內各方的動向與支持人選，也讓明天團拜時藍營要角之間的互動備受矚目，不過趙少康則已確定不會前往明天國民黨中央黨部的團拜活動。 國民黨雙公投提前達標 全台點火 新春貸 線上申辦外銀給便利 (中時 ) #國民黨 #新春團拜 #活動 #趙少康 #團拜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬江趙3巨頭同框 喊大團結 04:102021/02/15 焦點要聞 台中慈濟醫院春節急診近千人 病毒性腸胃炎大宗 10:502021/02/16 寶島 金門航空站春運不如往年 今估約送走6300人次 18:572021/02/15 生活 新聞早班車》台灣輸出越南確診 已鎖定對象 07:012021/02/15 政治 中市議員爆馬英九「吃素祈福」 原來是這句台灣國語 14:072021/02/15 政治 凱渥群星開工迎新春 董事長發紅包添喜氣 16:252021/02/16 娛樂 藍綠大咖跑宮廟 祈求疫情早遠離 04:102021/02/16 地方新聞 蔣萬安表態台北市長之戰後 最新聲量輸藍營這兩人 19:412021/02/15 政治 400萬票決定大選成敗 孫大千曝2022國民黨勝利關鍵 10:282021/02/16 政治 小馬哥魅力重現 馬英九跨上單車霸氣喊：我70歲了 10:312021/02/15 政治 洪秀柱：趙少康重返國民黨是好事 黨內對路線有不同看法就應提出討論 10:212021/02/15 政治 政治熱門新聞 蔣萬安表態台北市長之戰後 最新聲量輸藍營這兩人 - 政治 立委被藍營人氣王震撼 爆料：口罩發了1個多小時 - 政治 預測2024大選最終結局 宅神用4字形容侯友宜 - 政治 2024總統大選誰登大位 小孟老師：這3人最有機會 - 政治 柯文哲輿情民調曝光 網：阿北初四了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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