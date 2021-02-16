38歲香港女星陳法拉2019年梅開二度，嫁給交往3年的法籍男友，日前她突然在設群網站宣布升格當媽，曬出一家三口握手照，由於之前完全沒有傳出懷孕的消息，讓許多網友聽了又驚又喜。

陳法拉日前在情人節當天，突發文宣布：「十月懷胎真是不容易，但由看到她的那一刻開始，就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇！」同時附上一張夫妻倆和寶寶小手交疊的溫馨照片，以及自己挺著孕肚在海邊拍的美照，並透露女兒小名是「小米妮」，是鼠年尾巴的寶寶，因此推測小米妮應該是在2月11日或之前出世。

陳法拉之前從沒透露懷孕，秘密生女讓大家相當驚喜。（圖／翻攝自IG）

陳法拉2019年和法籍老公結婚。（圖／翻攝自IG）

陳法拉近年積極在美國發展，2019年接拍HBO美國迷你劇集《無所作為》（The Undoing），去年再傳可能演出漫威超級英雄片《上氣》，直到12月正式確認消息，去年就陸續有在開機拍攝，而陳法拉在這期間曬出生活照，也完全沒看出她是懷孕狀態，因此一宣布喜訊，不只網友、粉絲相當驚喜，連許多星友鍾嘉欣、陳自瑤、倪晨曦、余香凝也驚呼OMG，留言區一片驚嘆道賀聲。

陳法拉2005年以國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時也是學霸一枚，不僅高中以全校前十名成績畢業，後進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位；而她之前和卡拉OK集團Neway太子爺薛世恒有過一段6年婚姻，在男方一度陷入經濟危機時，陳法拉曾陪他度過難關，雖然最後離婚收場，但男方曾表示感激相遇過，就算分開仍彼此祝福。

(中時新聞網)